Seguem em andamento os trabalhos de reconstrução da ponte na ERS-474

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) finalizou nesta semana, mais uma fase das obras de reconstrução da ponte sobre o Arroio Pereira. A nova ponte substituirá a antiga, totalmente destruída pelo ciclone que atingiu o RS no último mês. A obra acontece no quilômetro 3,5 da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha.

Na terça-feira (25), as equipes técnicas executaram a concretagem e a colocação de guarda-corpo na estrutura, além da aterragem das galerias. As intervenções contemplam a etapa seguinte após o içamento das 22 aduelas, a formatação das duas galerias e a colocação da laje superior. Nos próximos dias serão realizadas obras na pista. As etapas finais incluem os trabalhos de pavimentação e implantação da nova sinalização do traçado viário.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, a resposta efetiva dada pela empresa para montar um desvio provisório e, paralelamente, reconstruir a passagem da ERS-474, atesta a capacidade de mobilização do corpo técnico. “Mesmo após a ocorrência de dois ciclones, concentramos os nossos esforços para buscar a resolutividade imediata em relação à ponte. Por isso, elaboramos uma rota alternativa para oportunizar o tráfego de veículos, enquanto diariamente avançamos para entregar à população a nova estrutura”, salientou o dirigente.