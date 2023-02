Seguem bloqueios na ERS-030

Seguem em andamento as obras de duplicação da ERS-030, no trecho de Santo Antônio da Patrulha. Para manter a segurança dos motoristas, a pista no sentido Osório segue bloqueada. A interrupção do tráfego de veículos acontece em dois pontos: entre a Rua Major João Villa Verde e a antiga Estação Rodoviária; e de frente do Pátio Urbano até a ponte que fica quase na esquina da Rua José Juvenal Soares.

Portanto, quem for vir pela rodovia no sentido Porto Alegre – Santo Antônio deverá desviar pela Rua João Pedroso da Luz para acessar o Centro e a Cidade Alta ou para seguir em direção à Osório. O bloqueio da pista, que acontece desde segunda-feira (6), deverá seguir nas próximas semanas. Vale ressaltar que no sentido oposto, o trânsito segue normal, inclusive com o acesso ao Centro de SAP, visto que a rótula está liberada.