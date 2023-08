Seguem abertas inscrições para Copa Futsal Guri Bom de Bola

OSÓRIO – Devido aos problemas causados pelo ciclone extratropical no mês de julho, que acabou danificando as estruturas da Vila Olímpica, a Copa Futsal Guri Bom de Bola, incialmente marcada para ocorrer no dia 06 de agosto, precisou ser adiada para o dia 26 deste mês. Com isso, as inscrições seguirão abertas até o dia 22/08.

Lembrando que as vagas são limitadas. Poderão participar atletas da categoria Sub-13 (Mirim), nascidos a partir de 2010. A competição será realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude. Mais informações no telefone: 3663-8237, com Ricardo Pacheco (Caco).