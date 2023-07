Secretário de Segurança conhece Sistema de Vigilância em cidades do RS e SC

OSÓRIO – Não é de hoje que o Governo local sonha com a implantação da Guarda Municipal (GM) na cidade. Nos últimos meses, a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito tem buscado conhecer como funciona o sistema de Vigilância em algumas cidades.

Depois de visitar as GMs de Imbé e Tramandaí, o secretário Celso Ferri, acompanhado de uma comitiva, esteve, recentemente em algumas cidades do RS e SC. Em Viamão, na região Metropolitana de Porto Alegre, e Palhoça (região Metropolitana de Florianópolis), onde pode acompanhar o trabalho das Centrais de Videomonitoramento e Cercamento Eletrônico. Em Erechim, no Alto Uruguai, Ferri também conheceu o Projeto Sentinela. O Programa teve início em 2017 e conta com a participação de diversos órgãos, incluindo a Brigada Militar (BM), a prefeitura da cidade, o Poder Judiciário e o Ministério Público (MP). Atualmente o Sentinela é composto de cerca de 100 pontos de videomonitoramento, com mais de 380 câmeras e abrangem sete cidades, além de Erechim.

Já em São José, também na região Metropolitana de Santa Catarina, o secretário de Segurança osoriense visitou à fábrica da Intelbras, renomada empresa de segurança eletrônica e telecomunicações. A visita foi realizada a convite da empresa, como parte de uma iniciativa de fortalecimento da parceria entre o setor público e privado na área de Segurança.

Segundo Celso Ferri, o objetivo das viagens é poder conhecer os mais diferentes modelos de Segurança para a implantação no município, visando o combate à criminalidade e buscando, assim, “investir cada vez mais na segurança do cidadão osoriense”, declarou o secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Osório.