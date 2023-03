Secretário de Assistência Social visita protejo na Serra

OSÓRIO – Neste mês, o secretário municipal de Assistência Social e Habitação, Jaisom Silva, esteve em Caxias do Sul, na Serra gaúcha, para conhecer o projeto Banco Social de Materiais de Construção. Além dele, estiveram presentes na comitiva a assistente social Cristiane Sperb Aires, o assessor de engenharia Augusto Messagi e os representantes do Administrativo da Secretaria, Emerson Marins Soares e Jairo Lopes da Costa.

O programa tem como objetivo direcionar materiais de construção que sobram de obras públicas ou privadas para demandas do município, dando prioridade para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Segundo Jaisom, uma lei que institui iniciativa semelhante, já foi sancionada em Osório. “Já estamos discutindo o projeto há algum tempo e agora com a lei sancionada, vamos colocar em prática no município. Com certeza esse programa vai ser importante no intuito de auxiliar as famílias mais vulneráveis a conquistarem moradias mais dignas. O Banco Social terá uma forte contribuição no combate à desigualdade social. A visita a Caxias foi importante para conhecer o funcionamento do projeto na cidade e nos próximos dias devemos ter o Banco Social de Materiais de Construção implantado em Osório”, declarou o secretário de Assistência Social.