Secretarias de Assistência Social e Saúde realizam ações no Aguapés

OSÓRIO – Dando continuidade as ações sociais realizadas nas áreas mais carentes da cidade, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, em conjunto com a Secretaria de Saúde, realizou na última sexta-feira (28/04), uma série de atividades no distrito de Aguapés.

Diversos serviços foram disponibilizados à população por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), incluindo atualização e novas inscrições no Cadastro Único (CadÚnico). Os servidores também orientaram os moradores sobre os benefícios sociais e seus direitos. Além disso, houve doação de roupas e calçados para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Já às crianças puderam assistir a uma apresentação do Circo Tchêatro Xebebéu.

Vale ressaltar que as seguirão acontecendo nas próximas semanas, em outras localidades do município. O prefeito Roger Caputi reforça o objetivo de sua gestão de estar próximo da população. “É uma forma de estarmos presentes, de cuidar das pessoas. É isso que queremos, ir ao encontro da comunidade”, afirmou o prefeito osoriense. Segundo o secretário de Assistência Social Jaisom Silva, a Secretaria está “ouvindo a população e trabalhando para que as necessidades sejam atendidas da melhor forma”.