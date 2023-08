Secretaria Municipal de Saúde realizará atividades durante Agosto Dourado

OSÓRIO – Nesta terça-feira (1), tem início o Agosto Dourado, mês designado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para simbolizar à luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Instituída no Brasil em 12 de abril de 2017, por meio da Lei Federal no 13.345, a Campanha deste ano conta com o seguinte tema: ‘APOIE A AMAMENTAÇÃO: Faça a diferença para mães e pais que trabalham’.

Na cidade, a Secretaria de Saúde, por meio do Programa Municipal de Aleitamento Materno (Pró Mamá), irá realizar durante todo o mês, uma série de atividades. A abertura da programação começa hoje (terça), quando ocorrerá Sala de Espera na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Primavera com o tema: ‘Mulher trabalhadora que alimenta’.

Lembrando que também haverá Sala de Espera (com o mesmo tema) nas ESFs Glória (09/08), Aguapés (15/08) e Albatroz (15/08). Ainda na terça-feira, também haverá atividade na ESF Caravágio.

No próximo sábado (5), a programação do Agosto Dourado ocorrerá no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, durante a Feira do Produtor. O encerramento da programação está marcado para o dia 21 de agosto, quando acontecerá uma capacitação para as equipes de Enfermagem e os agentes comunitários do município. O evento acontecerá no auditório do Centro Universitário Cenecista (Unicnec) e contará com a presença da nutricionista da Secretaria Estadual de Saúde (SES) Annelise Krause.

A programação completa do Agosto Dourado na cidade está disponível na Página do Facebook ou no site da prefeitura (osorio.atende.net/cidadao). Vale ressaltar que todas as atividades são gratuitas e abertas a toda comunidade osoriense.