OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, realizou na manhã do último sábado (11), a instalação de um posto avançado próximo a rampa de Voo Livre, no Morro da Borússia. O objetivo com isso é inibir a prática de vandalismo e de roubos e/ou furtos (algo que vem ocorrendo com bastante frequência), além de prestar orientações de trânsito e informações aos visitantes. O atendimento funcionará em todos os finais de semana e feriados.