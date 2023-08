Secretaria de Segurança do Estado discute instalar novas Unidades dos Bombeiros no Litoral

O defensor público Guilherme Henrique Mariani de Souza, acompanhado do promotor de Justiça Leonardo dos Santos Rossi, esteve reunido, na tarde de terça-feira (15), com o secretário adjunto de Segurança Pública do RS, o coronel Mário Ikeda. O encontro ocorreu na sede da Secretaria, em Porto Alegre.

O defensor e o promotor aproveitaram a oportunidade para apresentarem demandas de municípios do Litoral Norte, especialmente em relação ao reforço do efetivo policial nas cidades de Capivari do Sul e Palmares do Sul e à necessidade de instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar que atenda aos municípios de Mostardas e Tavares. De acordo com Mariani, atualmente, quando ocorre um incêndio nas duas cidades, os Bombeiros de Cidreira realizam o atendimento. No entanto, é preciso percorrer cerca de 150 quilômetros para o atendimento da ocorrência.

“Tendo em vista que ambos os municípios estão muito distantes dos demais e possuem grande extensão territorial, causou-nos surpresa o fato de que não há quartel dos Bombeiros em nenhuma das cidades, de modo que, após conversa com os prefeitos, decidimos levar essa demanda até o secretário adjunto, a fim de que receba a devida atenção do Poder Público Estadual. Sabemos que em situações de desastres, incêndios e demais sinistros, a população vulnerável é justamente a mais afetada e que mais tem dificuldades de se recuperar, ou seja, a presença dos Corpo de Bombeiros daria mais segurança e assistência para os moradores”, disse o defensor público.

No final do encontro, o coronel Mário Ikeda agradeceu pelas informações prestadas e informou que dará andamento nas demandas junto aos setores responsáveis.