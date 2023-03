Secretaria de Saúde realiza ações de combate ao mosquito da Dengue em escolas do município

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando atividades nas escolas com objetivo de conscientizar os alunos ao combate do Aedes Aegypti e os focos do mosquito transmissor do vírus de doenças como a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus.

Conforme a Secretaria, durante as ações, os estudantes são estimulados a manter o cuidado com o mosquito, evitando deixar água parada em garrafas, vasos de plantas, pneus, entre outros. Além disso, os pequenos podem interagir com o Mosquitão da Dengue e aprender um pouco mais sobre a doença e suas prevenções. A ideia é que o que for apreendido na escola seja repassado em casa, espalhando os cuidados para que o Aedes Aegypti não volte a se proliferar na cidade.