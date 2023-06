Secretária de Saúde do Estado visita cidades atingidas pelo ciclone

A secretária Estadual de Saúde Arita Bergmann esteve nesta semana visitando alguns dos municípios do Litoral Norte afetados pelo ciclone extratropical. Na quarta-feira (21), durante passagem por Caraá, ela anunciou que o Governo gaúcho irá mandar recursos para a reconstrução ou reforma da Unidade Básica de Saúde do Rio dos Sinos. A visita coincidiu com a chegada ao município de duas câmaras frias para o Posto Central de Saúde da Família, que vão armazenar vacinas e medicamentos usados no município.

A Secretaria ainda disponibilizará a população da cidade atendimento em saúde mental. Segundo o prefeito de Caraá, Magdiel Silva, serão contratadas duas equipes de profissionais, com recursos do Estado para o custeio. Inicialmente, os profissionais vão atuar no apoio à população na recuperação dos efeitos do ciclone, sendo depois incorporada à rede básica de saúde de Caraá. Também foram oferecidos ao município medicamentos, imunizantes e apoio nas equipes de vacinação.

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

Antes disso, a secretária estadual da Saúde esteve na terça (21), em Santo Antônio da Patrulha, onde visitou a sede da prefeitura e o Hospital Municipal da cidade (HSAP). Recentemente, a instituição recebeu recursos do Governo do Estado para a qualificação dos serviços oferecidos à população.

Arita foi recebida pelo prefeito Rodrigo Massulo e por Jeremias da Silva, gerente administrativo do Hospital, o qual é gerenciado pela Associação Hospitalar Vila Nova. Durante a visita ao HSAP, ela pode conferir o funcionamento do mamógrafo da instituição, adquirido por meio de recurso de R$ 850 mil do Programa Avançar. O investimento foi formalizado em outubro do ano passado com a assinatura de uma portaria e viabilizou a compra do equipamento, que está há cerca de três meses em funcionamento, o que permite o atendimento mensal de 250 pessoas.

O prefeito Rodrigo Massulo destacou a parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), em especial as cirurgias realizadas por meio do Programa Cirurgias +, uma iniciativa estadual para atender a demanda represada de consultas, exames e cirurgias nas especialidades com maiores filas de espera. Conforme o prefeito patrulhense, somente no mês de maio foram realizadas 242 cirurgias oftalmológicas e 409 cirurgias vasculares no HSAP.