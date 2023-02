Secretaria de Saúde debate sobre situação dos Quilombolas

OSÓRIO – Foi realizada na quinta-feira (23), uma reunião entre representantes das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e da comunidade Quilombola do Morro Alto. O objetivo do encontro foi discutir sobre as demandasdos quilombolas, em relação a área da saúde. Além de servidores da Saúde do município e do Estado e de representantes quilombolas, estiveram presentes membros da Procuradoria Jurídica de Osório, da Associação Rosa Osório Marques, da Associação Religiosa e Cultural Maçambique, assim como sociólogos, entre outras autoridades.