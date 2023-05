Secretaria de Obras segue trabalho no município

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, segue intensificando os trabalhos em diferentes pontos da cidade. Os serviços são realizados em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária; e Segurança Pública e Trânsito; além das subprefeituras.

Durante esta semana, foram realizados os seguintes serviços: capina e pinturas, poda de árvores, patrolamento, ensaibramento, desentupimento e substituição de canos de esgoto. As melhorias aconteceram nos bairros Albatroz, Centro, Panorâmico, Parque do Sol e Serramar, além da Estrada do Palmital.

De acordo com o calendário de obras da prefeitura, os trabalhos devem continuar nos próximos dias em outros locais da cidade. O secretário de Obras e Saneamento, Claudio Aliardi, afirmou que a Secretaria está “sempre com as equipes nas ruas, buscando atender os pedidos da comunidade, proporcionando uma cidade limpa e organizada”, com intuito de providenciar o “melhor para a população osoriense”.