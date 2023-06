Secretaria de Educação recupera Laboratórios de Informática e computadores das Escolas Municipais

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a recuperação e melhorias dos laboratórios de informática de 14 Escolas do município. Segundo o prefeito Roger Caputi, o trabalho tem como objetivo proporcionar espaços “qualificados e em perfeitas condições de uso para o desenvolvimento dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos”, além de ser econômico para o município com a recuperação dos computadores. “O objetivo de nossa Gestão é proporcionar a melhor experiência aos alunos, a formação integral para todos, tornando a escola um ambiente acolhedor e feliz”, complementou o prefeito osoriense.

Além da manutenção nos laboratórios, também estão sendo feitas vistorias nos equipamentos de informática nas 26 instituições de ensino municipais. A supervisão é realizada por João Batista Conceição (Tita): “É um trabalho desenvolvido há algum tempo, e hoje eu conto com o apoio do secretário (de Educação) Dilson (Maciel) e do prefeito Roger (Caputi). Passando de escola em escola, auxiliando os professores com os equipamentos tecnológicos, muitas vezes fazendo mudanças singelas que colocam o computador em funcionamento. Ver a alegria no rostinho das crianças é recompensador”, destacou o servidor.

Conforme o secretário Dilson, muitos dos equipamentos utilizados seriam colocados no depósito da prefeitura, ficando sem função, somente acumulando poeira. Ainda segundo Dilson, com a reutilização dos equipamentos, diversas crianças estão tendo acesso a “Literatura e aos conhecimentos básicos de informática, devido aos laboratórios de informática”. É válido destacar que, pelos computadores, os estudantes têm acesso as plataformas de leitura ‘Elefante Letrado’ e ‘Árvore de Livros’. Ambas contabilizam os dados de desempenho individuais de cada estudante e aqueles com as melhores colocações em leitura são premiados no final do ano.