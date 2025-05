Secretaria de Educação firma parceria com OAB

OSÓRIO – O secretário municipal de Educação, Marcelo Reis, esteve reunido na segunda-feira (12), com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Osório, Roberto Escopelli. A reunião também contou com a presença presidente da Comissão da Mulher, Silvia Helena Virtuoso, além da equipe pedagógica da Secretaria de Educação.

Na ocasião, foi firmada uma parceria entre a Pasta e a OAB da cidade para a implantação do ‘OAB vai à Escola’. O projeto será realizado nos colégios do município e visa o combate a violência contra a mulher. As atividades terão início na próxima terça (20), quando será realizado o Dia D de combate ao feminicídio, crime que tem aumentado em todo o RS.

“É um tema de extrema relevância e a atividade de prevenção dentro do ambiente escolar acaba chegando às famílias e é fundamental no combate à violência”, afirmou o secretário Marcelo Reis.

CRÉDITO: PMO