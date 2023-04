Secretaria de Educação entrega agendas para alunos da Educação Infantil

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, realizou na semana passada a entrega de agendas a estudantes de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Foram contempladas crianças entre quatro e cinco anos de idade. O objetivo é facilitar a comunicação com as famílias dos alunos.

O secretário de Educação Dilson Maciel destacou a importância do novo material e citou os investimentos do município. “A entrega das novas agendas para as crianças será de grande importância para aproximar as escolas e professores das famílias. Assumimos o compromisso de colocar a Educação como prioridade no nosso Governo e vamos seguir sempre realizando investimentos para que possamos oferecer o melhor para as nossas crianças e para a nossa comunidade”, declarou o secretário.