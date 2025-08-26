Secretária de Assistência Social sofre ameaça

OSÓRIO – Nas últimas semanas, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação tem intensificado as ações de acolhimento dos moradores de rua da cidade. Ao serem abordados, as pessoas são convidas a irem para um abrigo temporário montado no Ginásio Municipal Rutílio Kestering (Cirão).

Durante o trabalho realizado na noite do último sábado (22), a secretária Luana Oliveira relatou ter sido ameaçada por um dos sem teto, sendo necessária a presença da Brigada Militar (BM). Segundo Luana, o caso ocorreu quando ela pediu que o homem se retirasse do local, visto que estava em posse de bebida alcoólica, o que é proibido por parte da Secretaria.

Inconformado, o indivíduo passou a ofender e ameaçar a secretária, parando com as ofensas somente após a chegada dos Policiais Militares (PMs). Ele foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registro Boletim de Ocorrência (BO).

Em suas redes sociais, Luana falou sobre o ocorrido: “Fui ameaçada, desrespeitada, escutei coisas horríveis… e me pergunto: é por eu ser mulher? Onde um homem acha que pode falar e fazer o que quiser? Onde ele achou que eu teria medo ou ficaria acuada?”, questionou a secretária. “Fizemos muito além das nossas atribuições, mas é preciso lembrar: existem regras e limites. Quem quer ser ajudado aceita o atendimento, o acolhimento e também as regras. Porém, muitos aqui em Osório têm ultrapassado todos os limites e isso me entristece profundamente. Mas seguimos firmes, acreditando em dias melhores e tentando, dia após dia, construir uma Política Pública séria e de verdade”, complementou.

No final da postagem, Luana aproveitou para agradecer aos colegas de trabalho, que permaneceram com ela durante o ocorrido, e à Brigada Militar (BM), pela agilidade no serviço e sua disponibilidade no atendimento.

CRÉDITO: Divulgação