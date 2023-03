Secretaria de Assistência Social realiza atividades no município

OSÓRIO – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação realizou atividades de verão com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O SCFV faz parte do Sistema Único de Assistência Social (Suas), que atende no município crianças, adolescentes e pessoas idosas, em atividades socioeducativas, de convivência, trocas e aprendizado, conjunto ao acompanhamento das famílias, pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e pelo serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

Durante o verão foi realizado um passeio na Lagoa do Horácio com as crianças, adolescentes e idosos. Os idosos também visitaram o Cristo Protetor, no município de Encantado. Os passeios compõem as atividades socioeducativas de convivência e aprendizado sobre a riqueza natural e o direito de ser cidadão e estar nos espaços públicos.

O secretário de Assistência Social, Jaisom Silva, destaca a importância do projeto verão. “Os momentos que eles vivenciam são de lazer e aprendizado e tem o objetivo de fortalecer as relações familiares e comunitárias. Além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva”, declarou o secretário.