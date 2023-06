Secretaria de Assistência Social busca avanços para o município

OSÓRIO – Na segunda-feira (30/05), o secretário municipal de Assistência Social e Habitação, Jaisom Silva, acompanhado de servidores locais, esteve reunido em Porto Alegre com a coordenadora do Departamento de Segurança Alimentar da Secretaria Estadual de Assistência Social, Naiane Araújo de Araújo Dotto. Durante o encontro foram debatidas as demandas do município. Além disso, a equipe da Secretaria de Assistência Social da cidade aproveitou a ocasião para buscar orientações técnicas sobre políticas e ações de segurança alimentar.

Conforme Jaisom, ações como essa visam atender com qualidade a população osoriense. “Estamos todos os dias buscando condições para que todos os osorienses tenham acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente”, afirmou o secretário. Segundo ele, vai ser criado em Osório o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o qual será “um espaço de diálogo, acompanhamento e fiscalização das ações do governo municipal nas áreas de segurança alimentar e nutricional”. Além disso, também está em andamento a criação do banco de alimentos: “mais um importante instrumento que vai auxiliar as famílias mais necessitadas da sociedade”, destacou o secretário municipal de Assistência Social.

REUNIÃO COM O PREFEITO

Após a reunião na capital, Jaisom se encontrou com o prefeito Roger Caputi na tarde de quarta-feira (31/05), para discutir as principais demandas para melhorar o atendimento às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Também estiveram presentes o secretário municipal de Administração, Juarez Nunes, e os conselheiros tutelares da cidade.

Uma das pautas discutidas foi a reforma da sede do Conselho Tutelar. Vale ressaltar que, uma empresa já foi contratada e está realizando avaliação da estrutura do local. Além disso, também foi discutida a eleição de Conselheiros Tutelares que acontecerá no mês de outubro. “A Gestão quer estar cada vez mais próxima dos conselheiros tutelares de Osório. Iremos apoiá-los no que for possível, porque queremos priorizar o atendimento de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados na nossa cidade”, declarou o secretário Jaisom Silva.