Secretaria de Agricultura e Pecuária se reúne com pescadores do município

OSÓRIO – O Salão Paroquial de Rainha do Mar recebeu uma reunião da Colônia de Pescadores Z-30, contando com 27 pescadores artesanais da cidade. O encontro também contou com a presença da equipe Técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, incluindo o secretário da pasta Julio Mirim; além da superintendente Federal de Pesca e Aquicultura do Estado (SFPA-RS) Ana Luiza Spinelli Pinto.

A participação da Administração local na reunião visou estreitar relações com a SFPA-RS e alinhar uma nova reunião com os pescadores do município, com o intuito de elaborar, de forma conjunta, uma metodologia de trabalho para fomentar as Políticas Públicas para este setor. Segundo Mirim, o objetivo da gestão é estimular a pesca em Osório. “Queremos fomentar a política da pesca no município. Nesta semana estaremos reunidos com os pescadores para ouvi-los, receber as demandas e a partir disso criar um plano de trabalho”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária.