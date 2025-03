Santo Antônio da Patrulha é contemplado em Programa do Governo do Estado

O governador Eduardo Leite realizou na última quinta-feira (20), as assinaturas das Ordens de início das obras do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico do Estado (PIAA-RS). A Parceria Público-Privada (PPP) permite que empresas e cooperativas executem a pavimentação de estradas estaduais. Os trabalhos são realizados mediante o abatimento de até 5% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) devido no ano anterior.

Nesta etapa, serão 11 municípios beneficiados, incluindo Santo Antônio da Patrulha. Ao todo, serão investidos 32 milhões de reais. O valor é pequeno, se pegarmos o total destinado pelo Governo gaúcho, desde 2019, para qualificar as estradas do RS, que passou dos quatro bilhões de reais. Além disso, o Plano Rio Grande, irá investir outros R$ 2,8 bilhões para obras em rodovias e pontes afetadas pelas enchentes.

CRÉDITOS: Divulgação