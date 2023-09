Saneamento nas praias de Osório é tema de reunião na Câmara

OSÓRIO – Na segunda-feira (4), o Plenário Francisco Maineri recebeu uma Audiência Pública. Promovido pela Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização da Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS), o encontro serviu para debater a questão do saneamento nas praias de Atlântida Sul e Mariápolis. Entre as questões discutidas, foram tratados o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre Executivo e a empresa Bolognesi, além do papel da Companhia de Riograndense de Saneamento (Corsan), nesta situação.

Estiveram presentes a deputada estadual Stela Farias (PT); os vereadores Ed Moraes (MDB), Miguel Calderon (PP) e Vágner Gonçalves (PDT); o superintendente regional da Corsan-Aegea, Luciano Brandão; o gestor da Corsan-Aegea Atlântida Sul, Leandro Mendes; o presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento do Litoral Norte (Corede Litoral), Marcelo Reis; a presidente do Coletivo Matutar, Isabel Santos; o coordenador do Programa Jogue Limpo com Osório, Aluízio Verdinho; e o representante da Comissão de Saneamento Básico de Atlântida Sul, Hélio Bogado.