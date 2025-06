Sancionada Lei que passa trecho da ERS-030 ao município de Osório

OSÓRIO – O governador Eduardo Leite sancionou a Lei no 16.303/2025, que autoriza o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) a transferir trecho de 4,14 quilômetros da ERS-030 (entre os quilômetros 76,68 e 80,82) para o município de Osório. O texto foi publicado no Diário Oficial do Estado na edição de terça-feira (27).

O projeto foi elaborado pelo deputado Luciano Silveira (MDB), sendo aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa gaúcha (AL-RS) no último dia 29 de abril. Com a municipalização do trecho, localizado no bairro Laranjeiras, poderá sair do papel a tão sonhada duplicação da rodovia.

“Uma luta que acompanhamos juntos, pensando no desenvolvimento, na mobilidade e na qualidade de vida da nossa gente. Agora, com a gestão nas mãos de Osório, teremos mais autonomia para realizar melhorias, cuidar desse importante acesso e garantir mais segurança e conforto para todos. Seguimos firmes, trabalhando por uma Osório cada vez mais forte e do jeito que a nossa gente merece”, declarou Silveira.

OBRAS

Em março deste ano, o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, confirmou a destinação de cinco milhões de reais para a duplicação do trecho, obra avaliada em cerca de R$ 40 milhões. Sem o restante desse dinheiro, o Executivo osoriense afirmou que iria utilizar o repasse para outra obra na cidade, tema bastante discutido durante as Sessões da Câmara de Vereadores.

Segundo informações, a ideia é que os cinco milhões de reais sejam utilizados para o término da pavimentação na Estrada do Palmital, no trecho que liga o distrito a ERS-389 (Estrada do Mar). Atualmente, 15,7km dos 19,5 quilômetros da via estão pavimentados, restando aproximadamente 3,8km para serem concluídos.

Com o trecho da ERS-030 municipalizado agora nos resta aguardar para ver o que a Administração Municipal irá fazer. Procurada pela nossa equipe, a prefeitura de Osório não havia se pronunciado sobre o assunto até o final desta edição (às 19h e 30min de quinta-feira, 29/05).

Trecho contemplado fica entre os quilômetros 76,68 e 80,82, no bairro Laranjeiras.

CRÉDITOS: Divulgação