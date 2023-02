Samu de Osório será administrado por empresa terceirizada

OSÓRIO – O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na cidade passará a ser administrado por uma empresa terceirizada a partir da segunda quinzena de fevereiro. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Danjo Renê, o processo licitatório já ocorreu e a empresa vencedora foi a IMAS Instituto Maria Schmitt, mesma empresa que atualmente administra a Unidade de Pronto Atendimento de Osório (UPA).

Conforme Danjo, a decisão levou em conta, principalmente, os problemas de contratação de profissionais, uma vez que essa responsabilidade era do próprio município, que passará a ser um fiscalizador do contrato. “Muitas vezes precisávamos ter de comprar o serviço de fora, por não ter o profissional, já que um médico não pode ter salário acima do prefeito. Nós resolveremos esse problema com a contratação dessa empresa”, afirmou o secretário de Saúde. Segundo ele, com a terceirização, os moradores poderão contar com médicos 24 horas por dia, assim como técnicos de enfermagem, enfermeiros e condutores em duas ambulâncias.

Entretanto, a mudança preocupa os atuais profissionais com a possibilidade de alteração do quadro de funcionários. Em relação a isso, Danjo disse que, “mesmo sendo essa uma prerrogativa da empresa, foi solicitado a mesma, experiência e qualificação, e que todos os atuais profissionais participassem das inscrições para o processo seletivo”. Vale ressaltar que os atuais profissionais do Samu atendem desde 2015, ano que a administração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência passou a ser administrado pela prefeitura osoriense.