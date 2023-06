Sala do Empreendedor realizará diversas atividades

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, em parceria com o Sebrae, irá realizar uma série de atividades, com objetivo de desenvolver e qualificar a população osoriense. As ações, que contam com apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio), tiveram início na quarta-feira (21) e seguirão até o final do ano.

Nesta sexta (23) e na próxima segunda-feira (26), haverá entrevistas com o Empretec. Para quem não sabe, o Empretec é um programa das Nações Unidas estabelecido pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento para promover a criação de pequenas e médias empresas sustentáveis, inovadoras e internacionalmente competitivas.

A programação das capacitações 2023 do Eixo Valorização das Empresas Locais ainda conta com seminário, palestras, capacitação e workshop. Quem quiser participar de alguma das atividades pode se inscrever na Sala do Empreendedor (Rua Júlio de Castilhos, 1.270) ou na Acio (Rua João Sarmento, 249). Mais informações no Whatsapp: (51) 99963-7045.