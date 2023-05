Sábado terá City Tour pela cidade

OSÓRIO – O sábado (27), vai ser de passeio por alguns dos principais pontos turísticos do município, com o City Tour. Um veículo sairá de frente do Parque de Rodeios Jorge Dariva, localizado às margens da ERS-030. Ao todo, serão dois roteiros diferentes, com saídas às 9h e às 14h.

O primeiro passará pela Igreja São Sebastião/Rota dos Ventos, pelo Mirante da Borússia e pelas Réplicas Vila da Serra. Já o segundo roteiro irá percorrer o Mirante, Igreja Santa Rita/Dodô, Casa do Largo e Réplicas Vila da Serra. Vale ressaltar que ambos os trajetos retornarão para frente do Parque de Rodeios.

O passeio custa cinco reais. Quem quiser participar deve entrar em contato com Vera Bueno, pelo Whatsap: (51) 99941-4217.