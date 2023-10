Rua Júlio de Castilhos começa a ter cobrança do Rotativo

OSÓRIO – A empresa Para Fácil, responsável pelo Estacionamento Rotativo Controlado no município, informou que teve início na segunda-feira (2), a cobrança da área azul localizada na Rua Júlio de Castilhos, no trecho que compreende a Rua Major João Marques, até a Barão do Rio Branco. As três quadras fazem parte do aditivo contratual com a prefeitura.

Vale relembrar que, desde o dia 18 de setembro, já estava sendo realizada a cobrança nas Rua Getúlio Vargas, da Rua Santos Dumont até a Sete de setembro; e na Costa Gama, da Rua Santos Dumont até a Major João Marques. Esse aumento das vagas já estava previsto e faz parte faz parte da terceira fase do Rotativo.