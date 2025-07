RS teve mais de 89% de declarações de rebanho entregues

Um mês após o encerramento do prazo da Declaração Anual de Rebanho, período reservado à digitação das declarações entregues em papel no Sistema de Defesa Agropecuária, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) contabiliza 314.376 declarações entregues, o que corresponde a 89,17% do total esperado. Em 2024, o índice de entrega foi de 85,56%.

“Os dados da Declaração Anual de 2025 mostram um avanço em relação ao ano passado, com aumento no percentual de propriedades declarantes e, principalmente, no uso do Produtor Online. Essa é uma conquista do Departamento que reforça nosso compromisso em facilitar o acesso do produtor ao sistema de forma mais autônoma e eficiente”, destaca o diretor adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA/Seapi), Francisco Lopes.

A preferência dos produtores foi pelo atendimento presencial nas inspetorias ou escritórios de defesa agropecuária, com 88,73% das declarações feitas por este método. No entanto, houve um aumento na procura pela declaração diretamente no Produtor Online, em relação a 2024: foram 11,27% das declarações feitas pela internet em 2025, frente a apenas 8,52% no ano passado. Em 158 municípios, houve 100% de declarações entregues.

Os produtores que não realizaram a declaração no prazo devem procurar suas inspetorias ou escritórios de defesa agropecuária de referência, para proceder à regularização de seus cadastros. A penalidade aos inadimplentes é o bloqueio da movimentação dos animais e uma autuação, que pode ser uma advertência, se primário, ou multa, caso seja reincidente.