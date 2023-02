Roubo em subestação de energia causa prejuízo de R$ 900 mil

A Polícia Civil (PC) segue investigando o furto a uma subestação de energia elétrica que está sendo construída no Litoral Norte gaúcho. O crime ocorreu na Subestação de Capivari do Sul, no quilômetro 120 da RSC-101, na manhã do último dia 21 de janeiro. Na ocasião, ao menos seis criminosos armados chegaram ao local e renderam dezenas de funcionários. De acordo com a Polícia, o grupo utilizou dois caminhões para transportar bobinas de fios de cobre, máquinas e outras ferramentas. Segundo a CEEE Equatorial, o prejuízo para a companhia foi de cerca de R$ 900 mil.

Após investigações, os policiais deflagram uma Operação na última sexta-feira (17), quando conseguiram localizar um dos veículos utilizado pelos criminosos. Ninguém foi preso e a Polícia segue as investigações na tentativa de identificar e localizar os envolvidos no roubo a subestação de Capivari.