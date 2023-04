Rota do Sol poderá receber base dos Bombeiros Voluntários

A ERS-453 (Rota do Sol) pode ganhar em breve um serviço de atendimento a pessoas feridas e suporte nas operações da rodovia, como remoção de barreiras. Um grupo de bombeiros voluntários desenvolveu um projeto para implantação de um quartel e três bases de apoio da instituição entre Caxias do Sul (na Serra) e a região de Três Forquilhas, no Litoral Norte. Chamada de Força Auxiliar — Bombeiros Voluntários da Rota do Sol, a entidade já foi formalmente criada e busca apoio de órgãos públicos e do setor privado.

As primeiras conversas tiveram início pouco antes da pandemia e envolveram vereadores de Caxias, deputados, prefeituras de cidades cortadas pela Rota do Sol e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Conforme o comandante e presidente dos Bombeiros Voluntários da Rota do Sol, Joel Troni, todos os setores têm demonstrado interesse e apoio para tirar a ideia do papel. Pelo projeto, a unidade central das equipes ficará situada no entroncamento da Rota do Sol com a ERS-110, na localidade de Várzea do Cedro, em São Francisco de Paula. O quartel deve contar com alojamento, vestiário, sala de rádio, sala de treinamento, estacionamento para caminhões e viaturas, além de um heliponto, situado no canteiro central da rotatória.

Já as bases móveis ficarão distribuídas ao longo da rodovia, com o objetivo de reduzir o tempo de resposta às ocorrências. Serão estruturas mais simples, com contêineres, mas capazes de abrigar as equipes e atender à população. O objetivo é prestar serviços como aferição de pressão. A primeira base móvel ficará no acesso à localidade de São Braz, na saída de Caxias para o Litoral. Outra base de apoio será na localidade de Décio Ramos, em São Francisco de Paulo. O terceiro posto avançado será na localidade de Contendas, também em São Chico, em um terreno onde está uma base provisória do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Segundo Troni, o quartel e as bases de apoio ficarão distantes 35 quilômetros um do outro. Com isso, a resposta para atendimento a acidentes na rodovia reduziria de 1h e 40min para até 30 minutos. Entre a primeira e a última unidade prevista, serão cobertos 144 quilômetros da rodovia. Os bombeiros, contudo, poderão apoiar outras equipes, até mesmo na região de Terra de Areia e Curumim, sempre que necessário. Serão 12 bombeiros e 40 voluntários treinados que se revezarão para atuar 24 horas por dia e sete dias por semana, atendendo, inclusive, cidades do entorno, como Itati e Jaquirana.

BUSCA DE APOIO

Para viabilizar as operações conforme o planejado, o grupo precisa não apenas viabilizar as bases físicas, mas também obter equipamentos de trabalho. O projeto necessita de duas ambulâncias tipo B, utilizadas em atendimento pré-hospitalar, e pelo menos dois caminhões de combate a incêndios. Também serão necessários veículos de resgate e salvamento, capazes de enfrentar terrenos irregulares, e veículos de apoio e transporte, utilizados para o deslocamento das equipes.

Entre as possibilidades de obtenção de receita para manter as operações estão a utilização de outdoors, repasses de prefeituras, parcerias com empresas e obtenção de emendas parlamentares, além de doações da comunidade. O Daer também sinalizou que vai tentar adquirir um caminhão de bombeiros, o que permitiria um início quase imediato das atividades. Isso porque, inicialmente, os bombeiros voluntários vão dividir a base atualmente utilizada pelo CRBM, em Contendas. A parceria vai permitir, inclusive, um suporte maior ao trabalho dos próprios policiais, que atualmente atuam de forma provisória.

O projeto arquitetônico das unidades foi doado pelo arquiteto Luiz Pedro Gollo Sambaquy, enquanto o cálculo estrutural dos edifícios foi realizado gratuitamente pelo engenheiro Régis Antônio Grazziottin. Para a aquisição de outros equipamentos e construção das bases, contudo, será necessário buscar mais recursos. A entidade também já conta com estatuto formado e está em fase final do processo de obtenção do CNPJ.