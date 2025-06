Rota do Sol é interditada devido à chuva de granizo

Diversos municípios gaúchos foram atingidos por uma chuva de granizo entre a noite de quarta (4) e a madrugada de quinta-feira (5). No Litoral Norte, foi registrada uma camada de gelo de 50 centímetros (cm) de altura. Não bastasse o granizo, também houve o registro de queda de árvores. Felizmente, não houve pessoas feridas.

Com isso, o trecho entre os quilômetros dois e seis da ERS-484 (Rota do Sol) ficou parcialmente bloqueado. O bloqueio foi registrado próximo a Serra do Pinto, no município de Itati. Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) estiveram no local para fazer a sinalização e o auxílio do trânsito até que o Corpo de Bombeiros (CBM) fizesse a limpeza da pista.

A recomendação até o final de quinta era para que os motoristas que precisassem passar pelo trecho que redobrassem a atenção e, se possível, procurassem outras rotas alternativas.

OUTROS PREJUÍZOS

Dezenas de moradores de Itati tiveram as casas destelhadas devido a chuva de granizo. Conforme a prefeita da cidade, Madalena Trisch, a região mais afetada foi a localidade de Aratinga, no limite com o município de São Francisco de Paula, na Serra gaúcha. Até o final desta edição (às 19h e 30min de quinta-feira, 05/06), os prejuízos ainda seguiam sendo contabilizados.

Bombeiros realizaram a limpeza da pista para liberação do trânsito.

CRÉDITOS: CRBM