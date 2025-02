Romaria de Nossa Senhora das Lágrimas inicia na quinta-feira

Entre os dias 20 e 28 de fevereiro, o município de Caraá irá receber 132ª Romaria de Nossa Senhora das Lágrimas. O tema da Romaria este ano será: ‘A esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações” (Rm 5,5). Já o lema é: ‘Nossa Senhora das Lágrimas, Mãe da Esperança e Consoladora dos Aflitos’.

A Romaria é um chamado para quem deseja um local de oração, vivenciar a devoção mariana e agradecer por graças alcançadas. Anualmente, milhares de fiéis percorrem (a pé ou de bicicleta) o caminho cheio de belezas naturais, cercado de montanhas e uma vegetação exuberante, até o Santuário localizado no Alto Caraá. Vale ressaltar que, nos dias 22 e 23/02, os romeiros irão contar com o acompanhamento do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) no trajeto da ERS-030, entre Santo Antônio da Patrulha e Cará.

É válido destacar que o trecho não possui acostamento, com os participantes tendo que redobrar a atenção. A organização pede que os fiéis caminhem no sentido oposto ao fluxo dos veículos e usem roupas claras ou com faixas refletivas, especialmente à noite. A Diocese ainda pede a todos não ocupem a pista, fiquem atentos ao atravessar a rodovia e cuidem para se manter hidratados durante todo o percurso. “Com fé e responsabilidade, podemos fazer dessa caminhada um momento especial e seguro para todos”, declara a Diocese de Osório.

HISTÓRIA

O dia 28 de fevereiro marca uma celebração especial para os fiéis de Nossa Senhora das Lágrimas, no Litoral Norte Gaúcho. A história dessa devoção remonta ao ano de 1522, em Trevilho, na região da Lombardia (Itália), quando a cidade enfrentava a iminente invasão das tropas francesas. Em um ato de profundo desespero e fé, os habitantes recorreram à oração diante da imagem da Virgem Maria. Foi então que ocorreu um fenômeno extraordinário: a imagem verteu lágrimas e suor por sete horas, comovendo a todos, inclusive o Marechal Lautrec, que, tocado pelo milagre, revogou a ordem de ataque e concedeu o perdão à cidade.

A devoção atravessou o oceano e encontrou solo fértil no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, onde os imigrantes bergamascos a trouxeram consigo. Em 1893, a primeira igreja dedicada à Nossa Senhora das Lágrimas foi erguida na comunidade Alto-Caraá, localizada no município de Caraá, um marco de fé e gratidão pelas graças alcançadas. O reconhecimento oficial veio em 1980, quando a igreja recebeu o título de Santuário Diocesano, consolidando-se como um dos principais locais de peregrinação da região.

No dia 02 de dezembro de 2023, a devoção ganhou ainda mais relevância com a instalação da Reitoria do Santuário, sob a direção do padre Gibrail Walendorff. Essa iniciativa reforça a presença pastoral e amplia o acolhimento dos fiéis. Realizado pela Diocese de Osório, o evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Caraá, por meio do Departamento de Turismo, Cultura Esporte e Lazer, além do Banrisul e da NetComet. Já a organização fica por conta da comunidade da paróquia São Cristóvão, liderada pelo reitor do Santuário, o padre Gibrail, o qual conta com a colaboração do pároco Jackson William Fischoder dos Santos.

ATIVIDADES E ALIMENTAÇÃO

Durante os nove dias de evento, os peregrinos poderão participar de celebrações diárias, momentos devocionais especiais e atividades que promovem a união e o fortalecimento da fé. A programação tem início na quinta-feira (20), às 20h e seguirá até o Dia de Nossa Senhora das Lágrimas (28/02). No Santuário, os participantes da Romaria poderão desfrutar de refeições completas ou lanches variados. O churrasco será servido com acompanhamentos como cuca, pão, arroz, aipim e saladas e estarão disponíveis nos seguintes horários: no sábado (22), ao meio-dia e à noite; no domingo (23), apenas ao meio-dia; e na sexta-feira (28), também somente ao meio-dia. Vale ressaltar que, para as refeições, os visitantes deverão levar seus próprios pratos e talheres. Já os lanches estarão disponíveis ao longo de todos os dias da Romaria, garantindo opções rápidas e práticas para os peregrinos.

A programação completa e mais informações sobre a 132ª Romaria de Nossa Senhora das Lágrimas podem ser encontradas no site da Diocese de Osório (www.diocesedeosorio.org).

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

20/02: Missa de abertura, às 20h;

21/02: Missa às 20h;

22/02: Missa às 7h; 9h; 11h; 14h; 17h e 21h;

23/02: Missa às 6h; 8h; 10h, às 11h; A partir às 15h, Missa Solene, com a presidência do bispo da Diocese de Osório, Dom Jaime Pedro Kohl e, às 19h, Missa;

24/02 a 27/02: Todas as Missas serão às 20h;

28/02: Missas às 8h; às 11h e, às 15h, com bênção da saúde.

PROGRAMAÇÃO SOCIAL

23/02: Leilão de animais, bolos e outros itens doados para a Romaria, às 13h;

25/02: Às 21h, chegada no Santuário do grupo de ciclistas da região.

MOMENTOS DEVOCIONAIS

– Bênção de roupas e objetos: um gesto simples e profundo, que aproxima os fiéis das lágrimas e suor da Virgem Maria;

– Bênção da Luz: leve suas velas e participe de uma experiência de oração única e emocionante;

– Revelação da Imagem e do Milagre: uma celebração que remonta a histórias de fé e superação.

