Romaria da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes acontecerá no domingo

A 44ª edição da Romaria da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes será realizada no próximo dia 28 de maio, no Santuário Diocesano a céu aberto, no município de Dom Pedro de Alcântara. A Romaria é considerada um dos maiores eventos religiosos do Litoral Norte gaúcho e contará com uma programação social e religiosa (veja programação completa no final da matéria)

A expectativa é que o evento este ano reúna (mais uma vez) milhares de romeiros vindos dos municípios da região, da Serra gaúcha e do Sul catarinense. O pároco da Paróquia nossa Senhora do Amparo, padre Edivan Machado Oliveira, afirma que “a Romaria é oportunidade de o povo estar unido em oração, com imensa alegria, numa grande demonstração de fé e devoção àquela que nada quis para si mesma, mas que se doou inteiramente para que tivéssemos o Salvador, e convida a todos a testemunhar o amor à Nossa Senhora de Lourdes, nossa Mãe e Rainha”, afirma.

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

Na programação estão previstos três horários de missas no Palco Campal do Santuário, às 8h e 15min, às 10h e 15min e às 16h. A Santa Missa das 10h e 15min será presidida pelo bispo da Diocese de Osório, dom Jaime Pedro Kohl, e a animação estará por conta da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Arroio do Sal. Outro destaque na Programação é a participação do movimento “Terço dos Homens” na oração do Terço Mariano, previsto para às 13h.

PROGRAMAÇÃO SOCIAL

Ao meio-dia, no salão da Gruta, almoço com buffet livre no valor de R$ 35,00, tendo como cardápio: arroz, saladas, dois tipos de carnes e farofa. O churrasco custará o valor de R$ 60,00. Além disso será servido o tradicional pastel da Gruta. Pela tarde, a partir das 14h e 15min, será realizada a apresentação musical da banda Marquinhos do Tchê e Galera Fandangueira, que está preparando o show “Tributo ao Patrão Velho”, com músicas no estilo rio-grandense referentes a fé do gaúcho e à devoção à Nossa Senhora. Durante todo o dia haverá oportunidade de confissões e bênção da saúde. Já ao meio-dia será servido churrasco com rosca no salão do Santuário, com a disponibilidade de buffet contendo comidas caseiras.