Rodeio Internacional de Osório segue até domingo

OSÓRIO – Após três anos sem ser realizado, o Rodeio Crioulo Internacional de Osório retornou com força máxima na noite de quarta-feira (24). A 39ª edição do evento está acontecendo no Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva. Além disso, paralelamente, também será realizada 21ª Feira Agropecuária, assim como a 29ª Tafona da Canção Gaúcha, que ocorre entre hoje (sexta) e amanhã (sábado). As apresentações começam às 20h nos dois dias.

O Rodeio segue até domingo (28), conta com diversas atrações, incluindo gineteada, tiro de laço, cavalo crioulo, danças típicas e muito mais. Aproximadamente 500 duplas participam das modalidades de laço e 70 ginetes na gineteada internacional. Nesta sexta (26), a competição segue com as disputas de Laço, da Taça Osório É Demais e a Gineteada Internacional, marcada para iniciar às 20h. As competições seguirão até o final de semana, sendo as finais e a premiação realizadas no domingo, durante o encerramento do Rodeio.

Já as provas artísticas estão marcadas para acontecerem entre sábado (27) e domingo (28), quando também haverá a entrega dos prêmios aos vencedores. Vale destacar que as provas de Danças Tradicionais serão transmitidas ao vivo e de maneira gratuita pelo Canal do Youtube Rodeios do Litoral. Ao todo, serão 44 grupos estarão competindo nas Invernadas Mirim, Juvenil, Adulta e Veterana, em provas Declamação, Chula, Gaita, etc.

Apresentações artísticas iniciam no sábado (27), a partir das 9h.

O evento esse ano também conta com diversos shows, todos de maneira gratuita. Nesta sexta-feira (26), será a vez da apresentação do cantor Luiz Marenco, com início marcado para às 23h. Antes disso, está marcada a abertura oficial, que ocorrerá às 20h e contará com a presença de autoridades locais e da região. No sábado, será a vez de César Oliveira e Rogério Melo subirem ao palco, a partir das 23h. O show de encerramento acontecerá no domingo, a partir das 19h, com o cantor Lisandro Amaral. Lembrando que o valor do ingresso para entrar no Parque varia entre cinco e 60 reais. Vale ressaltar que crianças até 12 anos não pagam ingressos (veja todos os valores no final da matéria).

Além dos shows, também estão sendo realizados bailes durante todos os dias. Os bailes seguem nesta sexta, com Estação Fadangueira (a partir da meia-noite) e Tchê Chaleira (a partir das 2h). Já no sábado, será a vez de Kauan Furacão e JJSV subirem ao palco. As apresentações iniciam às 23h e 1h e 30min, respectivamente. Os ingressos estão à venda no site e no aplicativo do Sympla (www.sympla.com.br/evento/bailes-rodeio-de-osorio-2023). Vale ressaltar que o ingresso só vale para o Baile, também havendo a necessidade de pagar a entrada no Parque.

O Rodeio Crioulo Internacional de Osório é uma realização da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, e conta com apoio do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e Sindilojas Litoral – Centro. Mais informações sobre a programação acesse as redes sociais da prefeitura de Osório. Tudo que acontece durante o Rodeio Crioulo Internacional de Osório, você pode ler nas próximas edições impressas do Jornal Momento ou no site do Jornal (www.jornalmomento.com.br).

ENTRADA

Pedestres: R$ 5,00

Motos: R$ 10,00

Carros: R$ 15,00

PERMANENTE

Pedestre: R$ 20,00

Motos: R$ 40,00

Carros: R$ 60,00