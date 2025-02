Rodeio de Passinhos inicia nesta sexta-feira

OSÓRIO – Entre hoje (sexta-feira) e domingo (16), será realizada a 12ª edição do Rodeio Crioulo do distrito de Passinhos. O evento é organizado pelo Piquete de Laçadores (PL) Mathias Velho Pacheco e conta com apoio da prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

Ao todo, serão mais de 40 mil reais distribuídos em premiações. O Rodeio contará com provas de Laço e Vaca Parada, além da 8ª Rainha do Laço do Litoral Norte. Já a parte musical contará com os shows do grupo Bailaço e do JJSV, que acontecerão na sexta (14) e no sábado (15), respectivamente. A seguir veja a programação completa:

PROGRAMAÇÃO

14/02 (SEXTA)

Início às 8h – Provas de Laço: Vaqueano, Veterano, Patrão e Capataz, Sênior, Irmão, Força A e B, além da Taça da Taça Fazenda JÁ e LA Fortunata;

18h – Ave Maria;

23h – Show com grupo Bailaço.

15/02 (SÁBADO)

Início às 7h e 30min – Provas de Laço: Guri, Piá, Pai e Filho, Prendinha, Dupla Oficial e Forças A, B, C e D. Além disso, haverá o concurso Rainha do Laço do Litoral Norte;

18h – Ave Maria;

23h – Show com JJSV.

16/02 (DOMINGO)

Início às 7h – Força A e B, Final da Rainha do Laço do Litoral Norte;

15h – Vaca Parada e finais do Laço Duplas Oficial A, B, C e D.