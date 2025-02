RodaCine trará cinema gratuito ao Litoral

Um dos mais tradicionais projetos de cinema itinerante do Brasil, o RodaCine irá percorrera ao longo do ano, 20 cidades gaúchas. As atividades iniciaram em 30 de janeiro, em Jaguarão. Além disso, também foram visitados os municípios de São Lourenço do Sul, Pelotas e Rio Grande.

Após movimentar cidades do Sul do Estado com intensa programação, o RodaCine chegará nesta semana, ao Litoral Norte gaúcho para atividades em Mostardas, na sexta-feira (7), e em Tramandaí, no próximo dia 14 de fevereiro. O público participante poderá acompanhar palestras e oficinas vinculadas ao audiovisual, e também sessões de cinema ao ar livre com exibição de filmes de curta e longa-metragem gaúchos, em diversas sessões com apresentações musicais. Vale ressaltar que todas as atividades são gratuitas.

“A retomada do projeto RodaCine, pela Fundação Cinema RS, é um marco importante para a difusão de produções gaúchas nas distintas regiões do Estado, valorizando nossa criatividade, possibilitando o fortalecimento da formação de público e também de convivência do cinema itinerante, muitas vezes à céu aberto, com manifestações da cultura popular, aproximando o ritual do cinema das pessoas, da vida em comunidade. Nesta jornada que já começou conhecemos espaços culturais que fazem um trabalho incrível de base sociocultural e educativa, onde a fruição do direito à cultura e o acesso aos filmes é um encontro necessário que encanta e mobiliza”, destaca a coordenadora do projeto, Paola Mallmann.

SERVIÇO – Cidades que tiverem interesse em receber o projeto podem enviar um e-mail para: rodacine.fundacine@gmail.com. Realizado pela Fundação de Cinema do RS (Fundacine), o RodaCine é financiado com recursos da Lei Complementar (LC) nº 195/2022, da Lei Paulo Gustavo e da Netflix Brasil.

PROGRAMAÇÃO NO LITORAL

MOSTARDAS (07/02)

Apresentações: Sessão do curta-metragem “A Mulher do Tempo”, (20min) direção de Ícaro Regina; Sessão do episódio de série “Kaijin” (26min), direção de Filipe Barros; Sessão do longa-metragem “Campo Grande é o Céu” (55min), direção de Bruna Giuliatti, Sérgio Guidoux, Jhonatan Gomes.

Local: Praia do Farol da Solidão (R. Edgar Pereira Velho, no 210);

Horário: A partir das 19h.

TRAMANDAÍ (14/02)

Atividades: Oficina com Gustavo Spolidoro;

Local: Casa ColArte (Av. Atlântica, no 1.945, bairro Centro);

Horário: Das 14h às 18h.

Atividades: Sessão do curta “Jardim da Imagem” (15min41) direção de Guilherme Amado; Sessão do episódio de série “Abduzidos Anônimos” (36 min), direção de Giordano Gio; Sessão do longa-metragem “Saneamento Básico – O Filme”, (112min) direção de Jorge Furtado.

Local: Praça dos Botos (Av. Beira-Rio, bairro Barra);

Horário: A partir das 19h.

CRÉDITO: Leonardo Leon