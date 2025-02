RodaCine é atração em cidade da região

Um dos mais tradicionais projetos de cinema itinerante do Brasil, o RodaCine segue no Litoral Norte gaúcho nesta semana. Após passar por Mostardas, ele estará em Tramandaí nesta sexta-feira (14). O público participante poderá acompanhar palestras e oficinas vinculadas ao audiovisual, e também sessões de cinema ao ar livre com exibição de filmes de curta e longa-metragem gaúchos, em diversas sessões.

“A retomada do projeto RodaCine, pela Fundação Cinema RS, é um marco importante para a difusão de produções gaúchas nas distintas regiões do Estado, valorizando nossa criatividade, possibilitando o fortalecimento da formação de público e também de convivência do cinema itinerante, muitas vezes à céu aberto, com manifestações da cultura popular, aproximando o ritual do cinema das pessoas, da vida em comunidade. Nesta jornada que já começou conhecemos espaços culturais que fazem um trabalho incrível de base sociocultural e educativa, onde a fruição do direito à cultura e o acesso aos filmes é um encontro necessário que encanta e mobiliza”, destaca a coordenadora do projeto, Paola Mallmann.

TRAMANDAÍ (14/02)

Atividades: Oficina com Gustavo Spolidoro;

Local: Casa ColArte (Av. Atlântica, no 1.945, bairro Centro);

Horário: Das 14h às 18h.

Atividades: Sessão do curta “Jardim da Imagem” (15min41) direção de Guilherme Amado; Sessão do episódio de série “Abduzidos Anônimos” (36 min), direção de Giordano Gio; Sessão do longa-metragem “Saneamento Básico – O Filme”, (112min) direção de Jorge Furtado.

Local: Praça dos Botos (Av. Beira-Rio, bairro Barra);

Horário: A partir das 19h.

SERVIÇO – Cidades que tiverem interesse em receber o projeto podem enviar um e-mail para: rodacine.fundacine@gmail.com. Realizado pela Fundação de Cinema do RS (Fundacine), o RodaCine é financiado com recursos da Lei Complementar (LC) nº 195/2022, da Lei Paulo Gustavo e da Netflix Brasil.

CRÉDITO: Leonardo Leon