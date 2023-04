Risco de incêncio em restaurante causou pânico nos clientes

OSÓRIO – Um princípio de incêndio no final da manhã de quinta-feira (13), ocasionou susto e gerou uma correria no Restaurante Monticelli, localizado na Estação Rodoviária da cidade. Segundo informações, a churrasqueira do estabelecimento teria começado a incendias, devido a gordura da carne que acabou “alimentando” o fogo.

A forte fumaça e o cheiro assustaram populares que filmaram a chaminé no momento do ocorrido. Porém, não passou de um susto. Os próprios proprietários cuidaram de apagar o fogo com extintores. Por precaução a Brigada Militar (BM) fechou a rua próxima à Rodoviária e os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados. Após os Bombeiros fiscalizarem o local, o restaurante seguiu funcionando normalmente.