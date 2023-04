Ricardo Silberschlag é o novo presidente da ADI

A Associação dos Diários do Interior do RS (ADI) empossou na manhã de terça-feira (25), a diretoria da entidade para o exercício do biênio 2023/2024. Diretor do jornal Folha do Mate, de Venâncio Aires, Ricardo Silberschlag será o novo presidente, sucedendo Adair Weiss, diretor do Grupo A Hora, de Lajeado. De acordo com Silberschlag, a nova gestão tem o propósito de mostrar para as comunidades a importância do jornalismo profissional para o desenvolvimento das comunidades. “Cada região tem sua peculiaridade e a ideia é prover uma troca de conhecimento maior entre as empresas associadas, além de realizar treinamentos capazes de ampliar o desempenho dos profissionais e gestores”, afirmou o novo presidente da ADI.

Além de Ricardo, a nova gestão será composta pelo vice-presidente Alexandre De Grandi (gerente Geral do Jornal Diário de Santa Maria), a secretária Teolides Luiza Antonello (gestora Executiva do Jornal Diário Serrano de Cruz Alta) e o tesoureiro Márcio Vieira da Cunha (diretor Comercial do Jornal do Povo de Cachoeira do Sul). Também foi conhecido o novo Conselho Fiscal da ADI, que terá como titulares: Patrícia Cerutti (diretora do Jornal O Alto Uruguai de Frederico Westphalen), Hélio Correia (diretor do Jornal Bom Dia de Erechim) e Múcio de Castro Filho (diretor do Jornal Nacional de Passo Fundo). Ainda durante a cerimônia, foi aprovado o ingresso de duas novas empresas à associação: os jornais Celeiro, de Santo Augusto, e Noroeste, de Santa Rosa. Com as adesões, o número de empresas associadas à entidade chega a 30. Entre elas está o Jornal Momento de Osório.

Realizada no hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, a posse da nova diretoria foi prestigiada pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Vilmar Zanchin (MDB). O parlamentar aproveitou a oportunidade para falar sobre projeto que coloca o parlamento gaúcho como protagonista de movimento que visa elevar o desempenho da educação no RS. Segundo ele, “os meios de comunicação regionais têm papel crucial” nessa proposta.

FAKE NEWS E MULTIMÍDIA

Durante a reunião, os representantes da ADI debateram temas que serão abordados durante o Seminário e o Congresso da entidade, eventos que ocorrem no segundo semestre. Uma das principais discussões é sobre o prejuízo provocado pelas Fake News ao jornalismo, e as consequências da desinformação nos negócios do setor. A intenção é debater o assunto no Seminário, além de unir forças com as entidades nacionais de combate à prática. Por fim, a Assembleia aprovou mudança no nome da associação, que passa a se chamar ADI Multimídia. A mudança visa abranger o crescimento das empresas associadas, que hoje, além de jornais, também abrangem em seus negócios rádios, portais, revistas, editoras e produtoras de eventos.