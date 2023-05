Ricardinho e seleção brasileira vão em busca do bicampeonato do Grand Prix IBSA de Futebol de Cegos

Nesta terça-feira (23), tem início a quinta edição do Grand Prix de Futebol de Cegos. A competição de seleções é realizada pela IBSA (sigla em inglês para Federação Internacional de Esportes para Cegos) – a Fifa da modalidade – e acontecerá pela primeira vez na América do Sul, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo (SP).

O evento contará com oito seleções, sendo elas divididas em dois grupos com quatro cada um. Na chave A estão Argentina, Itália, Tailândia e França. Já o grupo B é composto por Brasil, Inglaterra, Chile e Japão. Na primeira fase, elas se enfrentam entre si, dentro da chave, avançando as duas melhores de cada grupo para as semifinais. As terceiras colocadas disputarão o 5º lugar. Enquanto que a pior seleção de cada chave disputará a 7ª posição.

Liderada pelo craque Ricardinho, a seleção brasileira vai em busca do bicampeonato da competição, já que venceu a última edição, disputada no ano passado, no México, se sagrando campeão após derrotar a Argentina nos pênaltis. Esse que foi o primeiro Grand Prix disputado pelo Brasil. Nas outras três edições, todas disputadas em Tóquio, no Japão, nos anos de 2018, 2019 e 2021, a Argentina ficou com o título. A seleção hermana, aliás, é a atual líder do ranking, e quebrou a sequência de triunfos do Brasil na Copa América de 2022, ao derrotar a seleção brasileira na disputa de pênaltis, jogando em casa, na cidade de Córdoba.

MAIS RECORDS

Após conquistar o título do Regional Sul-Sudeste com a Agafuc, o osoriense vai motivado para mais uma competição, agora com a camisa da seleção brasileira. A conquista foi a 39ª nona em sua carreira, sendo a 15ª pela Associação Gaúcha de Futebol para Cegos (Agafuc). Os outros 24 títulos foram atuando pelo Brasil. Além disso, o jogador, recentemente, chegou à marca de 350 gols marcados (somente em partidas oficiais).

Pelas redes sociais, Ricardinho falou sobre a marca atingida. “Compartilho com vocês mais uma conquista importante na minha carreira. Acabei de alcançar a marca dos 350 gols em competições oficiais. Obrigado a todos que sempre me apoiaram, meus companheiros de equipe e muito especial a Deus que tem me dado força e saúde para seguir jogando em alto nível’, disse o jogador eleito três vezes melhor do Mundo no Futebol de Cegos.

Após título do Regional Sul-Sudeste com a Agafuc, Ricardinho vai em busca de mais uma conquista, desta vez com a camisa da seleção brasileira. – FOTO: Renan Cacioli

A COMPETIÇÃO

O Brasil estreia contra o Japão, a partir das 11h. Na quarta (24), o confronto será contra a Inglaterra. E na quinta-feira (25), também às 11h, a seleção encerra sua participação na primeira fase contra o Chile (veja tabela completa no final da matéria). As semifinais acontecerão na sexta (26), com jogos às 15h e 17h. Já as disputas por medalhas ocorrerão no sábado (27), com início marcado para às 9h. Vale ressaltar que todas as partidas da competição serão transmitidas de maneira gratuita nos canais da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) e da IBSA no YouTube.