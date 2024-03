Reunião entre deputado Luciano Silveira e secretária de Educação do Estado discute demandas da região

Em cumprimento de agenda, o deputado Luciano Silveira (MDB) esteve reunido com a secretária de Educação do Estado, Raquel Teixeira, durante a terça-feira (5). O encontro, realizado em Porto Alegre, contou com a participação do coordenador da 11ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Fabricio Soares.

O principal tema discutido foi a situação precária de algumas Escolas Estaduais. Segundo Luciano, as escolas têm sofrido cada vez mais em conseguir manter a manutenção das suas estruturas, algo que, segundo o deputado, deve ser mudado. Um exemplo apontado por ele foi a Escola Professor Milton Pacheco (Ciep), em Osório, que está com um dos banheiros interditado por falta de dinheiro para reforma. “Precisamos dar seguimento nessas obras paradas”, declarou o deputado osoriense.

Outro colégio citado por Luciano foi o Patrulhense, em Santo Antônio da Patrulha. Conforme Silveira, as obras na instituição deverão iniciar nos próximos dias. Também de acordo com o parlamentar, a Escola de Educação Básica Lourenço Leon Von Langendonck, em Maquiné, receberá uma quadra poliesportiva, que será construída com emenda destinada do deputado federal Alceu Moreira (MDB).

No final do encontro, Luciano resumiu a reunião como “produtiva”. “Seguimos na luta pelas demandas das instituições de ensino, em busca de uma educação mais qualificada. Vamos mudar a realidade atual com trabalho, parceria e muito diálogo. A educação é pauta do meu mandato e nós seguiremos trabalhando”, afirmou Luciano Silveira.