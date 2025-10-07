Reunião discute segurança na região

Representantes da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC) estiveram reunidos na sede do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) durante a tarde de quinta-feira (2). Estiveram presentes diversas autoridades, incluindo o comandante do CRPO Litoral, o coronel Artur Marques de Barcellos; e o delegado da PC, João Henrique Gomes.

O encontro foi para discutir estratégias de combate aos crimes de arrombamento e furto de veículos na região, principalmente das cidades de Capivari do Sul, Osório e Xangri-lá. Na ocasião, foram apresentados dados sobre os crimes, sendo debatidas ações integradas de prevenção e repressão.