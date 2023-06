Reunião discute alterações no Estacionamento Rotativo

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri, na Câmara de Vereadores do município, recebeu na manhã de segunda-feira (12), uma reunião para discutir possíveis mudanças no Estacionamento Rotativo da cidade. As propostas debatidas foram relacionadas as questões de funcionamento, áreas delimitadas, entre outros assuntos.

O encontro contou com a presença de membros da Comissão Especial Temporária, que foi constituída pelo Legislativo osoriense para análise do contrato do Sistema de Estacionamento Rotativo Controlado. Estiveram presentes os vereadores Ed Moraes (MDB). Miguel Calderon (PP) e Ricardo Bolzan (PDT); os secretários municipais Celso Ferri (Segurança Pública e Trânsito) e Juarez Nunes (Administração); além de Cleverson Custódio Costa (representante da Acio), Claiton Rogério Barbosa dos Santos (representante do Conselho Municipal de Turismo) e Cristiano Zart (representante da sociedade civil).

Já representando a Pare Fácil, empresa responsável pelo estacionamento rotativo na cidade, estiveram presentes a gerente Andressa da Silva Nunes e o supervisor Thiago de Souza Gomes.

No final da reunião, foi definido que será realizado um novo encontro, marcado, novamente, para a Câmara de Vereadores, na próxima terça-feira (20), às 10h, quando serão definidas as possíveis alterações no Estacionamento Rotativo.