Restaurante do Litoral é alvo de Operação da Polícia

A Polícia Civil (PC) deflagrou na última sexta-feira (22), a Operação Komendador, que tem como alvo um grupo criminoso envolvido com lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o dinheiro sujo é lavado por meio de restaurantes localizados no Litoral Norte e na Serra gaúcha.

Segundo a Polícia, a lavagem de dinheiro ocorria na compra dos restaurantes e de carros de luxo. “A atuação do grupo traz prejuízos aos empresários do setor, que atuam com esforço e dedicação para ofertar serviços de excelência, os quais estão apreensivos com o crescimento das ações investigadas. Não podemos tolerar que uma organização criminosa lance seus tentáculos em atividade econômica tão relevante para o turismo da região, considerada um dos principais destinos turísticos do Brasil”, diz o delegado Gustavo Barcellos, responsável pelas investigações.

OPERAÇÃO

No Litoral, dois mandados de busca foram cumpridos: um no restaurante Casa Galo, em Xangri-Lá, e o outro em um condomínio de luxo em Capão da Canoa. Já em Gramado, foram cumpridos mais nove mandados, sendo quatro em restaurantes, um em uma empresa de artigos de vestuário, dois em duas holdings, além de um em condomínio de luxo e outro na casa de um dos suspeitos.

Foram apreendidos diversos documentos, objetos e uma quantia em dinheiro. Vale ressaltar que ninguém foi preso. De acordo com o delegado, os suspeitos de lavagem de dinheiro são Jair de Oliveira, preso no sistema penitenciário federal; Camila das Neves de Oliveira, filha de Jair; e Maiquel Carlos de Brito Pinheiro, genro de Jair. Além disso, há outros investigados apontados como “laranjas” do esquema. A Polícia Civil obteve, na Justiça, a quebra dos sigilos bancário e fiscal de seis pessoas e nove empresas, sendo todos os bens dos investigados bloqueados.