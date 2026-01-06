Região receberá Condomínio Náutico

O Litoral gaúcho é cada vez a região mais procurada para quem está pensando em investir no setor imobiliário. Depois de Bairros Planejados e Bairro Cidade, a última novidade é o Condomínio Náutico. Localizado a 1,5 quilômetro da ERS-389 (Estrada do Mar), o Brávia Marina & Beach Club ficará localizado em Maquiné, no limite com a cidade de Xangri-lá.

Desenvolvido pela AMIS Incorporadora & Urbanizadora, o empreendimento será uma mistura de condomínio residencial, clube de lazer e estrutura náutica. Ele contará com a maior piscina com praia artificial do país, com 3,5 mil metros quadrados (m²) de lâmina d’água, cercada por mais de cinco mil m² de faixa de areia natural, totalizando quase um hectare de área praiana dentro do Condomínio. O projeto também inclui um píer flutuante, passarela à beira-rio, atracadouro e heliponto, além de quadras esportivas e áreas de convivência.

OUTRAS FACILIDADES

Localizado na Beira-Mar de Atlântida (Xangri-lá), o Beach Club funcionará como uma extensão da estrutura principal, oferecendo restaurante, spa, berçário, piscinas e serviço de apoio na praia. A operação gastronômica será conduzida pela Casa Lugano, que instalará no local o primeiro restaurante autorizado na orla de Atlântida. O espaço, com cerca de 800m² e situado na Rua Guará, 27, entre a Avenida Central e a Plataforma, contará com estacionamento e terá parte dos serviços aberta ao público.

Já a marina anexa ao condomínio, será usada como ponto de apoio náutico. Ela não fará parte das despesas condominiais. É válido ressaltar que apenas usuários pagarão pelos serviços. A operação incluirá facilidades como transporte das embarcações até as casas.

EMPREENDIMENTO

Ao todo, serão investidos cerca de R$ 115 milhões. Somente a construção deverá gerar aproximadamente 1,6 mil empregos, sendo 300 diretos e até 1,3 mil indiretos. O lançamento do Condomínio ocorrerá na quinta-feira (8). Ele contará com mais de 450 lotes, sendo 70% deles navegáveis. Vale ressaltar que o Valor Geral de Vendas (VGV) do Condomínio Náutico é de R$ 410 milhões. Já os preços dos terrenos variam de R$ 600 mil a R$ 1,5 milhão.

Localizado a beira do Rio Tramandaí, o Condomínio está sendo construído um metro acima da cota da enchente registrada em maio de 2024. O objetivo com isso é a prevenção de alagamentos. As obras tiveram início em dezembro passado e tem previsão de serem concluídas em até 36 meses (três anos), ou seja, no final de 2028.

CRÉDITO: Fernando Pitol