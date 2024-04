Rede ProSuper inaugura primeira unidade no Litoral

OSÓRIO – A Rede ProSuper, criada pelo UniSuper no final de 2023 para desenvolver e profissionalizar os mercados de bairro de Porto Alegre, inaugura na quinta-feira (25), a sua primeira loja no Litoral Norte gaúcho. A unidade está localizada na Rua Tiradentes, no 665, no bairro Glória, no antigo Supermercado Borba.

Fundado em 2011 como uma padaria, o Supermercado vai reabrir as portas com o layout padrão da Rede ProSuper e a expectativa de ampliar ainda mais o seu crescimento. “Com esta mudança, estamos transformando o nosso comércio em uma loja mais atraente e competitiva”, comemora Cassio Ferreira de Borba, que administra o mercado ao lado da esposa Priscila.

COMO FUNCIONA

Ao ingressar na rede, o supermercado passa por uma reforma para adequação do layout e da infraestrutura. Todos os detalhes são ajustados para que a loja ganhe mais conforto, praticidade e segurança. Mudam as cores e a disposição dos itens, a distribuição das mercadorias e o mix de produtos oferecidos. A rede faz questão de preservar a identidade de cada negócio.

“Na fachada, procuramos manter sempre o nome original do mercado, que muitas vezes é o nome da família. Assim, o mercado não desaparece, mas cresce”, destaca o presidente da Rede UniSuper e idealizador da Rede ProSuper, Sandro Formenton. “Sempre acreditamos que unindo forças somos mais fortes para ir mais longe. Foi assim que construímos a Rede UniSuper e é assim que estamos expandindo a ProSuper”, completa o empresário.