Recursos para Operação Verão serão liberados na próxima segunda-feira

Está previsto para o dia 18 de depara a próxima segunda-feira (18), o pagamento dos três milhões de reais como reforço às ações de saúde em municípios e hospitais do Litoral gaúcho. A iniciativa faz parte da Operação RS Verão Total 2023/2024, desenvolvida pelo Governo do Estado. Os recursos da Secretaria Estadual da Saúde (SES) serão utilizados para o custeio do aumento de atendimentos de urgências nos serviços de saúde nos meses de dezembro de 2023 a março de 2024.

As áreas com o incentivo estadual serão os Prontos de Atendimentos municipais 24 horas (PAs), as bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e os hospitais. Para Osório serão destinados 350 mil reais, sendo R$ 200 mil para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), R$ 90 mil para o Samu e R$ 60 mil para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os recursos serão aplicados para ampliação e qualificação do atendimento de urgência e emergência.