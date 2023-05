Recuperação da ERS-484 é tema de Audiência Pública no Legislativo gaúcho

A Assembleia Legislativa do RS (AL-RS) recebeu na manhã de terça-feira (9), uma Audiência Pública, onde foi discutida a manutenção e recuperação da ERS-484, estrada que liga a Serra ao Litoral gaúcho. O debate foi conduzido pelo presidente da Comissão de Assuntos Municipaisda AL-RS, o deputado Joel Wilhelm (PP).

Segundo o parlamentar, a estrada tem tráfego intenso, especialmente nas áreas de concentração de moradores, com importante escoamento de hortifrutigranjeiros e silvicultura, além de estar localizada em uma região turística. Ele contou que, em reunião com a Secretaria Estadual de Logística e Transportes realizada recentemente, houve um acordo para início das obras de recuperação, o que ainda não ocorreu.

O trecho que será beneficiado fica entre os municípios São Francisco de Paula e Maquiné. Segundo Wilhelm, o acordo inclui parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura do município litorâneo para disponibilidade de recursos e maquinário. Presente na Audiência, o prefeito de Maquiné, João Marcos Bassani dos Santos, disse que assinou, junto a Secretaria de Logística e Transportes, um termo de cooperação técnica e garantiu que as obras iniciam nos próximos dias. “Infelizmente, até agora, o Estado disponibilizou (somente) parte dos recursos acordados, o que não é suficiente para a obra de manutenção”, ressaltou o prefeito de Maquiné.

Mesmo com a notícia de que as obras deverão iniciar em breve, o deputado Gerson Burmann (PDT) expôs preocupação, devido ao período de chuvas a partir do próximo semestre, o que impacta as estradas sem cobertura asfáltica. “Era muito mais fácil ter feito a manutenção no período da estiagem. Agora, com as chuvas, estas estradas não pavimentadas vão apresentar problemas imensos e precisam de uma intervenção urgente do governo do Estado”, cobrou o parlamentar.

Deputado Burmann expôs preocupação com início tardio das obras. – FOTO: Christiano Ercolani

Ao encontro da fala de Burmann, o prefeito João Marcos lembrou que a situação da rodovia é calamitosa, havendo partes da estrada que não passam mais carros e os ônibus precisam ser puxados por trator. “Há apenas uma linha de ônibus por semana. A situação é inaceitável. Não existe mais o leito da estrada, por isso, os moradores da localidade de Rincão, cerca de 20 quilômetros da sede do município, precisam usar outro caminho, aumentando em 100 quilômetros o percurso”, comentou o chefe do Executivo de Maquiné.