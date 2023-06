RECONSTRUIR

A fúria das águas e ventos que assolaram o Litoral Norte e uma grande parcela da Serra e da Região Metropolitana demonstram que este tipo de fenômeno já está se tornando comum em nossa região. A vinda de ciclone intensos como este, tem ocorrido todos os anos, atingindo menos ou mais o nosso estado e para isto a Defesa Civil tem importância crucial na previsão destes fenômenos de maior intensidade.

Os alertas emitidos pela Defesa Civil, via celular para milhares de pessoas sobre o que estava por vir não foi suficiente para que a população entendesse a gravidade com que seria o problema e permaneceram em suas casas. Grande parte acredita que o fenômeno atmosférico não irá acontecer em sua área de moradia e com isto surpreendeu centenas de moradores. Até mesmo pessoas que residiam longe de rios terminaram tendo prejuízos pelo volume e a cheia causada. É imperioso que se façam levantamentos e de certa forma estar preparados para novos eventos do tipo para que se possa abrigar e rapidamente retirar as pessoas das áreas de risco.

A destruição em municípios como Caraá e Maquiné dão a exata dimensão do que pode uma grande enxurrada ou chuva volumosas constantes podem gerar junto a córregos e rios. A perda de vidas é a tragédia maior, pois os bens materiais a solidariedade das pessoas e a ajuda governamental de forma ágil minimizam estas perdas materiais e rapidamente reconstituem a normalidade. Prefeituras agora buscam recursos para recuperar obras públicas e assim contribuir para que as pessoas possam ter mobilidade e poderem retornar às suas atividades, bem como para reerguer o que levaram anos para construírem.

A corrente de solidariedade pode em pouco tempo conseguir alimentos e roupas par aos desabrigados e ainda terão aqueles que doarão móveis e outros utensílios para que tenham o mínimo para voltarem ao que restou de suas moradias. Infelizmente, quando estas tragédias acontecem surgem os mal intencionados que desviam os donativos e se locupletam com o que foi doado. Muitas pessoas se voluntariam para prestar este auxílio, mas há em meio a isto aquelas pessoas que não se importam com os necessitados.

As estruturas de saúde e de atendimento social ficam cheias de pedidos e felizmente a Defesa Civil tem proporcionado agilidade e presteza e estas necessidades. Aliados a isto estão as corporações de militares e bombeiros na busca e salvamento de pessoas, bem como garantir a segurança da população que está sofrendo com as perdas e que lamentavelmente também houveram vidas perdidas.

O governo do Estado, através do vice Gabriel Souza em muito colaborou trazendo o Estado para solucionar problemas e também levar recursos para aquisições de alimentos e auxílios às prefeituras para o atendimento das famílias atingidas. As representações políticas do Litoral logo se mobilizaram para unir esforços com a bancada gaúcha afim de que o Governo Federal venha também contribuir para a recuperação da região e tomar as devidas medidas para que tramitem com rapidez para logo atender a demanda dos desabrigados e municípios destruídos pelas águas.

Neste momento que se tem a importância da preservação ambiental e das matas, para que os rios não devastem área ainda maiores e trazendo com isto mais destruição. As árvores impedem que as águas arrastem pedras e uma grande quantidade de terra quando da ocorrência das enxurradas e até foi o que veio a salvar um sobrevivente do Caraá que foi arrastada por 20km e foi encontrada agarrada a uma árvore.

Foram ceifadas 15 vidas em decorrência deste evento no estado e entre momentos de tristeza destas perdas houveram momentos de alegria quando encontrados alguns sobreviventes que lutam com fé e coragem para que se salvassem.

É chegado o grande momento de reconstruir e antes disto deve as autoridades mapearem estas áreas de perigo, para que em ocorrências futuras, mas vidas possam ser salvas e assim reduzir os efeitos catastróficos deste ciclone extra tropical. Com a ajuda de população, das autoridades e de voluntários o processo de reconstrução logo se iniciará e a normalidade restabelecida.