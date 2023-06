Realizado lançamento oficial da 32ª Festa do Peixe

Aconteceu na noite do último sábado (17), na cidade de Tramandaí, mais uma edição do Jantar dos Cozinheiros da SAT. O evento, organizado pela prefeitura do município (PMT), juntamente com a Sociedade Amigos de Tramandaí (SAT), marcou o lançamento oficial da 32ª Festa Nacional do Peixe.

Durante a cerimônia ocorreu a apresentação dos novos vestidos das Soberanas. Além disso, foram apresentadas as atrações e as novidades para o evento deste ano, que tem início no dia 29 de junho e seguirá até 23 de julho. O Centro Municipal de Eventos de Tramandaí receberá diversas atrações, incluindo os shows nacionais com Alexandre Pires, Maiara & Maraísa e Felipe Araújo. Mais informações sobre a programação e a venda dos ingressos você encontra em: www.tramandai.rs.gov.br/festadopeixeno.

Jantar contou com sete pratos, incluindo uma Paella de Frutos do Mar.

“Temos a certeza que será uma das melhores festas do Peixe dos últimos anos. Queremos agradecer a todos que estão trabalhando diariamente para que moradores e visitantes tenham uma experiência especial”, declarou o prefeito de Tramandaí Luiz Carlos Gauto. Além dele, estiveram presentes: o presidente da SAT Jorge Ricardo da Silva; a comitiva das Soberanas com a Rainha Joanna de Barcellos Lenuzza, a 1ª Princesa Mariah Aparecida Bernardes e 2ª Princesa Rayssa de Fraga Mello; o vice-prefeito de Tramandaí Flavinho Corso, o presidente do Legislativo de Tramandaí Rafael Correa, o secretário de Turismo de Tramandaí Anderson Jesus André, entre outras autoridades.

Após as falas, foi servido o jantar. Além da tainha assada na brasa, prato principal da Festa do Peixe, o jantar contou com outros seis pratos, distribuídos em ilhas. Foram servidos Moqueca Baiana, Bacalhau as Natas, Congrio Rosa, Paella de Frutos do Mar, Camarão Embarcado e Filé ao Molho Borgonha. Para encerrar a noite, aconteceu uma apresentação com o grupo CIA Show 4, mesclando clássicos e novidades e colocando todo mundo para dançar.